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جيبوتي تؤيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الأمريكي عن "جريمة خاشقجي"

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جيبوتي تؤيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الأمريكي عن "جريمة خاشقجي" جيبوتي تؤيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الأمريكي عن "جريمة خاشقجي"
أكدت محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد

جيبوتي تؤيد بيان

أعربت جمهورية جيبوتي عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وشددت جيبوتي على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس سيادة المملكة أو يمثل تدخلًا في شؤونها الداخلية؛ مؤكدة في الوقت ذاته محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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