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الداخلية X أسبوع.. غلق 3917 محلًا مخالفًا و86 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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الداخلية X أسبوع.. غلق 3917 محلًا مخالفًا و86 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات الداخلية X أسبوع.. غلق 3917 محلًا مخالفًا و86 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

02:48 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار .

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 7683 قضية تموينية متنوعة، و1254 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8182 أرجيلة، وغلق 3917 محل مخالف لمواعيد الغلق، و86857 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 86160 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 697 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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