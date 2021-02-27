الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2.6 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 61 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.5 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وشملت ضبط 81971 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (61473300) جنيه.

وضبط 1768 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها: 222 قضية ضرائب عامة، كشف 140 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و92 قضية في مجال الجمارك، و10قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و402 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي،

وأثمرت الجهود عن ضبط 13 قضية في مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركي)، (6) قضايا في مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي –غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (2543299757جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.