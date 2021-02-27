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موسكو- أ ش أ:

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اتصال هاتفي، السبت، مع نظيره الأرميني فاجارشاك هاروتيونيان آخر التطورات في إقليم ناغورني قره باغ.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية أن الوزيرين ناقشا قضايا العلاقات الثنائية والوضع القائم في المنطقة، والمناطق التي ينفذ فيها عناصر حفظ السلام الروسية مهامهم في قره باغ.

وأكد وزير الخارجية الأرميني آرا أيفازيان لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، السبت، أن بلاده مستمرة في العمل لتقوية العلاقات الثنائية مع موسكو. وقال "إن طبيعة العلاقات الأرمنية الروسية تؤكد سلفا ضرورة العمل المستمر من أجل تقويتها وتكييفها لتناسب كل التطورات على المستويين الإقليمي والمحلي".

وأضاف: "نحن نعتزم الاستمرار في هذا العمل لتقوية العلاقات انطلاقا من الحاجة إلى ضمان المصالح الأساسية لشعوبنا"، موضحا أن الجانب الأرميني مستمر في العمل لتعزيز العلاقات مع روسيا عبر الآليات الموجودة، ومنها اللجان الحكومية للتعاون الاقتصادي والحوار البرلماني.

والخميس الماضي، ناقش وزير الخارجية الأرميني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا، تطورات الأوضاع في أرمينيا.