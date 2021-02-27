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3 أسباب.. "الصحفيين": رفض طعنَين ضد ترشح ضياء رشوان نقيبًا

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3 أسباب.. "الصحفيين": رفض طعنَين ضد ترشح ضياء رشوان نقيبًا 3 أسباب.. "الصحفيين": رفض طعنَين ضد ترشح ضياء رشوان نقيبًا

مصراوي Masrawy

02:49 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، رفض الطعنين المُقدمين ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب لدورة ثانية.

وقال ميري، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت، إن أسباب رفض الطعنَين المقدمَين من كارم يحيى ورفعت رشاد، تعود إلى أن شروط الترشيح منصوص عليها حصرًا في قانون النقابة واللائحة، وليس من بينها الأسباب الواردة بالطعن.

وأضاف وكيل النقابة، أنه من أسباب رفض الطعنين أيضًا، أن اختصاصات الجمعية العمومية منصوص عليها حصرًا في القانون واللائحة الداخلية، وليس من بينهما الأسباب الواردة بالطعن، كما أن رشوان حاصل على حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، بأحقيته في استمراره بجدول المشتغلين بالنقابة.

وأوضح ميري أن اللجنة أكدت بعد رفض الطعنين أن "العمومية" وفقًا لقانون النقابة واللائحة، هي صاحبة الاختصاص، والوحيدة وبإرادتها أن تنتخب مَن تريد.​

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