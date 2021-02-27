3 تقارير طبية.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل وحجز لقاح كورونا غدا

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

تطلق وزارة الصحة والسكان، غدا الأحد، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عاما فما فوق، لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

ويتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

وأشارت وزارة الصحة إلى تخصيص 40 مركزًا لتلقي المواطنين اللقاح بالـ 27 محافظة يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة على أنه مع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

وحصل لقاح "سينوفارم" على موافقة الطوارئ من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، ووضعت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات (سينوفارم، سينوفاك وأسترازنكا).​