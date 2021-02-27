"مصرية بـ 100 راجل".. وزيرة الهجرة: أول لقاء للمبادرة مع المصريات بالخارج بداية مارس

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنظيم أول لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 مارس، في إطار مبادرة "مصرية بـ 100 راجل"، مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم.

ولفتت مكرم، إلى أنه تم اختيار هذا الموعد لأول لقاء بالمبادرة يكون تزامنًا مع بداية شهر المرأة؛ وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، وكذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيًّا.

وأكدت مكرم، على أن المبادرة تهدف إلى دعم مشروع تطوير القرى المصرية، الذي قطعت فيه مصر شوطًا كبيراً، في سبيل الارتقاء بحياة المصريين في المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابعت وزيرة الهجرة بأننا حريصون على التواصل مع المصريين بالخارج وإطلاعهم على مستجدات الوضع، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة، التي تنتشر بالخارج، وتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.

ونوهت مكرم بأن المبادرة تعكس تقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع في مختلف المجالات العاملة بها، حتى أصبحنا نمتلك قوة كبيرة تمثلها المرأة المصرية خارجيًّا، دفعتنا إلى استمرار السعي في الاستفادة من تلك الخبرات العميقة للمرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، والعمل على دمجها في عملية التنمية، وإطلاق المبادرة؛ تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج.