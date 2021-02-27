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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن هناك مبادرات طرحتها وزيرة التضامن الاجتماعي في بيانها أمام النواب؛ مثل مبادرة "بنت مصر" وكذلك مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار القصبي، أثناء مناقشة بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليوم السبت، إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية يشغل بال الرأي العام الدولي وليس الشأن الداخلي فقط، مؤكدًا أن مصر بذلت مجهودًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية ونجحت فيه.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على أن الداعي لاستدعاء الوزراء في اللجنة يأتي بعدما تم توضيح كل النقاط الخاصة بأعمال اللجنة في ما يخص اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن مناقشة بيان 22 وزيرًا عمل ضخم جدًّا للجنة.

وتابع القصبي: سنطرح تساؤلات على الوزراء تباعًا؛ لكي نضمن نجاح عملنا تحت القبة.