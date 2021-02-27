رئيس جامعة الأزهر يشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من "كورونا" خلال الامتحانات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

شدد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال تفقد المحرصاوي، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات قطاع الدَّراسة؛ والتي تشمل كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون.

وأشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها إدارة الجامعة على جميع الكليات؛ والتي تمثلت في رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، وتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب لمنع التدافع والتزاحم حرصا على سلامة الطلاب.

وتابع رئيس الجامعة توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.

وفي نهاية الجولة، وجه رئيس الجامعة الشكر لإدارات الكليات والمشرفين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس "كورونا"، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.

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