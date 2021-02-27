الكويت مؤيدة بيان الخارجية: نؤكد رفضنا القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة

★ ★ ★ ★ ★

أكدت أهمية الدور المحوري والمهم الذي تقوم به السعودية في دعم سياسة الاعتدال والوسطية

‬ أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن تأييد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأكدت في بيان لها اليوم، أهمية الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إقليميًّا ودوليًّا، في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

كما أكدت دولة الكويت رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.