أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

طالبت بتأجيل التنفيذ.. برلمانية: قرار تيسير إجراءات التسجيل في الشهر العقاري ليس كافيًا

Print
طالبت بتأجيل التنفيذ.. برلمانية: قرار تيسير إجراءات التسجيل في الشهر العقاري ليس كافيًا طالبت بتأجيل التنفيذ.. برلمانية: قرار تيسير إجراءات التسجيل في الشهر العقاري ليس كافيًا

مصراوي Masrawy

02:14 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

دعت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتأجيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، "الذي سيدخل حيز التنفيذ 6 مارس المقبل"؛ لحين إعادة النظر في نص القانون ولائحته التنفيذية.

وأكدت سلامة، خلال بيان لها اليوم السبت، أن قرار الحكومة تشكيل لجنة وزارية لتيسير إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، خطوة جيدة وإيجابية؛ لمواجهة الشائعات المغرضة، ولكنها ليست بالكافية لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يتحملون تداعيات الإصلاح الاقتصادي، والآثار السلبية لفيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وتعطل الكثير من الفئات عن العمل؛ لعل أبرزها العمالة غير المنتظمة.

وأشادت سلامة بالتحركات البرلمانية لإجراء تعديل تشريعي في نص القانون لتيسير الإجراءات على المواطنين؛ بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن الذي نعمل جميعًا من أجله.

وشددت النائبة على ضرورة عدم ربط توصيل المرافق للعقارات بتسجيلها في الشهر العقاري؛ فتوصيل المرافق ينظمه ضوابط أخرى ليس من بينها التسجيل في الشهر العقاري، خصوصًا أن غالبية العقارات في غير مسجلة، وأن مكاتب الشهر العقاري والمحاكم غير مؤهلة لاستقبال هذا العدد الكبير من طلبات التسجيل.

ولفتت سلامة إلى أن القانون إذا كان يهدف إلى تحقيق ملكية مستقرة للمواطنين دون نزاعات كيدية؛ فيجب في نفس الوقت تبسيط الإجراءات وخفض قيمة الرسوم؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية