طالبت بتأجيل التنفيذ.. برلمانية: قرار تيسير إجراءات التسجيل في الشهر العقاري ليس كافيًا

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

دعت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتأجيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، "الذي سيدخل حيز التنفيذ 6 مارس المقبل"؛ لحين إعادة النظر في نص القانون ولائحته التنفيذية.

وأكدت سلامة، خلال بيان لها اليوم السبت، أن قرار الحكومة تشكيل لجنة وزارية لتيسير إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، خطوة جيدة وإيجابية؛ لمواجهة الشائعات المغرضة، ولكنها ليست بالكافية لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يتحملون تداعيات الإصلاح الاقتصادي، والآثار السلبية لفيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وتعطل الكثير من الفئات عن العمل؛ لعل أبرزها العمالة غير المنتظمة.

وأشادت سلامة بالتحركات البرلمانية لإجراء تعديل تشريعي في نص القانون لتيسير الإجراءات على المواطنين؛ بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن الذي نعمل جميعًا من أجله.

وشددت النائبة على ضرورة عدم ربط توصيل المرافق للعقارات بتسجيلها في الشهر العقاري؛ فتوصيل المرافق ينظمه ضوابط أخرى ليس من بينها التسجيل في الشهر العقاري، خصوصًا أن غالبية العقارات في مصر غير مسجلة، وأن مكاتب الشهر العقاري والمحاكم غير مؤهلة لاستقبال هذا العدد الكبير من طلبات التسجيل.

ولفتت سلامة إلى أن القانون إذا كان يهدف إلى تحقيق ملكية مستقرة للمواطنين دون نزاعات كيدية؛ فيجب في نفس الوقت تبسيط الإجراءات وخفض قيمة الرسوم؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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