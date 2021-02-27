مطار أسيوط يحصل على شهادة الاعتماد الصحي الدولية للسفر الآمن

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

حصل مطار أسيوط الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI"، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA"؛ بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI"، والمنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO".

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال حديثه اليوم السبت، على أن هذه النجاحات المتتالية للمطارات المصرية التي تشهدها خلال هذه المرحلة، ثمينة.

وأشاد منار بدور جميع العاملين بمطار أسيوط الدولي، وباقي المطارات المصرية التي حصلت على هذه الشهادة في تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ من أجل صحة وسلامة المسافرين وبما يكفل مناخًا آمنًا للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ مما يؤكد أيضًا تفانيهم ومجهوداتهم الرائعة في مختلف مواقع العمل داخل منظومة الطيران المدني.

جدير بالذكر أنه 8 مطارات مصرية حصلت حتى الآن على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي "ACI"؛ وهي الأقصر وأسوان وبرج العرب والقاهرة وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط.