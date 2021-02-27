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بعد تسجيلها بالأمم المتحدة.. "حقوق إنسان النواب": "حياة كريمة" تحظى باهتمام دولي

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بعد تسجيلها بالأمم المتحدة.. "حقوق إنسان النواب": "حياة كريمة" تحظى باهتمام دولي بعد تسجيلها بالأمم المتحدة.. "حقوق إنسان النواب": "حياة كريمة" تحظى باهتمام دولي

مصراوي Masrawy

01:59 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مشروعات سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، تدل على جدية المبادرة واعتمادها على منهج علمي يستند إلى معايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.

وأضاف رضوان، خلال بيان له اليوم السبت، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع للنهوض بها، ولضمان مستوى معيشي أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية؛ وفي مقدمتها الحق في التنمية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لها دور مهم في توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية؛ وهي محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغيير السياسات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبية احتياجاتهم.

وتابع رضوان بأن تسجيل "الأمم المتحدة" يبرهن على صحة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في الوصول التدريجي إلى قرى متكاملة من حيث الخدمات والمرافق وأن تصبح الحياة بها لائقة وتتناسب مع احتياجات المعيشة اليومية للمواطن.

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