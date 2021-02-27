زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة قرب عاصمة أيسلندا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

ريكيافيك(أيسلندا)- (د ب أ):

شهدت منطقة قريبة من مدينة ريكيافيك، عاصمة ايسلندا، عن هزة أرضية أخرى شديدة، ضمن سلسلة من الزلازل شهدتها المنطقة مؤخرا.

وقالت هيئة "فيدورستوفا" للأرصاد الجوية إن واحدا من مئات الزلازل التي ضربت شبه جزيرة "ريكيانيس" جنوب غرب ريكيافيك، بلغت شدته، حوالي 2ر5 درجة، صباح السبت.

ويعد ذلك هو أقوى زلزال حتى الآن منذ زلزال شهدته المنطقة بقوة 5.7 درجة يوم الأربعاء الماضي، وبشكل إجمالي، تم تسجيل أكثر من ستة آلاف زلزال في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وتقع ايسلندا على عدد من مناطق الفوالق الزلزالية، واعتاد سكان ايسلندا على حدوث الزلازل.