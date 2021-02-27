أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة قرب عاصمة أيسلندا

Print
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة قرب عاصمة أيسلندا زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة قرب عاصمة أيسلندا

مصراوي Masrawy

02:29 م السبت 27 فبراير 2021

ريكيافيك(أيسلندا)- (د ب أ):

شهدت منطقة قريبة من مدينة ريكيافيك، عاصمة ايسلندا، عن هزة أرضية أخرى شديدة، ضمن سلسلة من الزلازل شهدتها المنطقة مؤخرا.

وقالت هيئة "فيدورستوفا" للأرصاد الجوية إن واحدا من مئات الزلازل التي ضربت شبه جزيرة "ريكيانيس" جنوب غرب ريكيافيك، بلغت شدته، حوالي 2ر5 درجة، صباح السبت.

ويعد ذلك هو أقوى زلزال حتى الآن منذ زلزال شهدته المنطقة بقوة 5.7 درجة يوم الأربعاء الماضي، وبشكل إجمالي، تم تسجيل أكثر من ستة آلاف زلزال في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وتقع ايسلندا على عدد من مناطق الفوالق الزلزالية، واعتاد سكان ايسلندا على حدوث الزلازل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية