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"مرور جدة" يطيح بقائد صهريج صرف أفرغ حمولته بالطريق

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"مرور جدة" يطيح بقائد صهريج صرف أفرغ حمولته بالطريق "مرور جدة" يطيح بقائد صهريج صرف أفرغ حمولته بالطريق
في إطار التفاعل مع بلاغ موثّق تم تقديمه على "تويتر"

تمكّن "مرور جدة" من القبض على سائق شاحنة للصرف الصحي، بعد قيامه بتفريغ مياه الصرف على الطريق أثناء سيره، وأحاله للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتجاوب "مرور جدة" مع بلاغ مواطن وثقه بمقطع لحساب المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أبلغ فيه عن قيام قائد صهريج مخصصة للصرف الصحي بتفريغ حمولة مياه الصرف في أحد الشوارع، مسببًا الأذى للمركبات وسط انتشار الروائح الكريهة بالشارع.

وتمكَّن المرور بعدها، بناء على المقطع الموثَّق، من القبض على قائد الصهريج المخالف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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