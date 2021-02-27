البحرين تُعرب عن تأييدها لما ورد في بيان الخارجية بشأن جريمة مقتل "خاشقجي"

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أكدت أهمية الدور الأساسي للمملكة وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميًّا ودوليًّا

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله.

‎وأكدت في بيان لها، أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا، وما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

كما أعربت مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.