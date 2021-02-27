أمطار طوال الأسبوع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة

مصراوي Masrawy
01:41 م السبت 27 فبراير 2021
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت 27 فبراير وحتى الجمعة 5 مارس المقبل.
وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:
السبت
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
الأحد
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الاثنين
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
الثلاثاء
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
الأربعاء
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
الخميس
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
الجمعة
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.