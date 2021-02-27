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أمطار طوال الأسبوع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة

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أمطار طوال الأسبوع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة أمطار طوال الأسبوع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة

مصراوي Masrawy

01:41 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت 27 فبراير وحتى الجمعة 5 مارس المقبل.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:

السبت

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

الأحد

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الاثنين

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الثلاثاء

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

الأربعاء

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الخميس

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الجمعة

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.​

مصراوي Masrawy

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