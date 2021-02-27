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وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية جراء التصعيد الحوثي في مأرب

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وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية جراء التصعيد الحوثي في مأرب وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية جراء التصعيد الحوثي في مأرب

مصراوي Masrawy

02:08 م السبت 27 فبراير 2021

عدن- أ ش أ:

جدد وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، السبت، التحذير من كارثة إنسانية جراء التصعيد الحوثي في مأرب.

وكتب الإرياني في سلسة تغريدات على حسابه الرسمي عبر تويتر: "نجدد التحذير من مخاطر كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها جراء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات محافظة مأرب، والتي تضم أكبر تكتل للأسر النازحة والنازحين من العنف الذي خلفه الانقلاب الحوثي".

وأضاف: "استقبلت محافظة مأرب معظم النازحين الفارين من العنف في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية منذ الانقلاب، بقرابة مليونين و231 ألف نازح، يشكلون 60% من إجمالي عدد النازحين، ويعادل ذلك 7.5% من إجمالي السكان في اليمن، ولذلك ارتفع عدد السكان الإجمالي في محافظة مأرب إلى مليونين و707 آلاف و455 نسمة".

وأوضح الارياني أن تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها على محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الجاري، أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث لـ1517 أسرة نازحة، بواقع 12 ألفا و5 أفراد في مديرية صرواح غرب مأرب، والتي يوجد فيها 9 مخيمات تضم 2460 عائلة تتكون من 17 ألفا و220 فردا.

وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف هجماتها على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، داعية المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين وتخفيف معاناتهم.

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