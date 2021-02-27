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رئيس التونسي الأسبق حبيب الصيد يصاب بوعكة خلال حوار تلفزيوني

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رئيس الحكومة التونسي الأسبق حبيب الصيد يصاب بوعكة خلال حوار تلفزيوني رئيس التونسي الأسبق حبيب الصيد يصاب بوعكة خلال حوار تلفزيوني

مصراوي Masrawy

02:04 م السبت 27 فبراير 2021

تونس- (أ ف ب):

أصيب رئيس التونسي الأسبق حبيب الصيد بوعكة صحية خلال مقابلة مباشرة عبر فرانس 24 مساء الجمعة، على ما أفادت أوساطه السبت مشيرة إلى أنه في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات تونس.

وقاد الصيد البالغ 71 عاما حكومة ائتلافية بين 2015 و2016 وهو لا يتولى حاليا أي مهام سياسية.

ودعي مساء الجمعة للمشاركة في برنامج باريس-تونس الذي يعدّ بالشراكة بين فرانس 24 وشبكة "الوطنية" التونسية العامة.

وكان الصيد يجيب على أسئلة الصحافيين بشكل مباشر من قصر باردو في تونس حين أصيب بمشكلات في النطق وفقد السيطرة على إحدى يديه.

وقطعت المقابلة بشكل سريع ونقل الصيد إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية حيث لا يزال في قسم الإنعاش، على ما أفاد مقرب منه ومسؤول في شبكة الوطنية وكالة فرانس برس.

وزاره رئيس الحكومة هشام المشيشي في المستشفى صباح السبت، وفق ما أوضح مكتبه بدون كشف أي تفاصيل حول وضع الصيد الصحي.

وقاد الصيد السياسي المستقل بين فبراير 2015 وأغسطس 2016 حكومة جمعت بين حزب "نداء تونس" الفائز في انتخابات 2014 وحركة "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية.

وتسلم قبل ذلك وزارة الداخلية بعد ثورة 2011، كما شغل عدة مناصب في عهد زين العابدين بن علي قبل طرده من السلطة عام 2011.

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