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جونزهوبكنز: إعطاء 225.1 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

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جونزهوبكنز: إعطاء 225.1 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم جونزهوبكنز: إعطاء 225.1 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

مصراوي Masrawy

02:00 م السبت 27 فبراير 2021

لندن- (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 225.1 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم ، يُقدر معدل التطعيم الأخير بحوالي 4.54 مليون جرعة في اليوم على أساس تقارير ترددت في هذا الصدد. بهذا المعدل ، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق ست سنوات وتسعة أشهر.

بلغ عدد حالات الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 113.44 فيما بلغ عدد الوفيات 2.52 مليون.

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