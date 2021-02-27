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محمد بن راشد يعلن عن تعيينات جديدة في الإماراتية

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محمد بن راشد يعلن عن تعيينات جديدة في الحكومة الإماراتية محمد بن راشد يعلن عن تعيينات جديدة في الإماراتية

مصراوي Masrawy

01:40 م السبت 27 فبراير 2021

أبوظبي - (د ب أ):

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، عن تعيينات جديدة في الإماراتية.

وشملت التعيينات، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، السبت، تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة، وخليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وتمنى بن راشد دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، ومواصلة مسيرة الخير والعطاء في خدمة الوطن.

وشغل حمد مبارك الشامسي منصب الأمين العام في المجلس الأعلى للبترول 2014، في حين شغل خليفة سعيد سليمان منصب مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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