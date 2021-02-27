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الاحترازات مطلوبة.. "رد صادم" من الصحة العالمية بشأن "جوازات سفر كورونا"

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الاحترازات مطلوبة.. "رد صادم" من الصحة العالمية بشأن "جوازات سفر كورونا" الاحترازات مطلوبة.. "رد صادم" من الصحة العالمية بشأن "جوازات سفر كورونا"
بعد اتفاق دول أوروبية على اعتمادها قبل حلول موسم العطلات الصيفية فيما بينها

الاحترازات مطلوبة..

حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من اعتماد "جوازات سفر كورونا" لتسهيل سفر الأوروبيين خلال العطلة الصيفية.

واتفقت دول أوروبية على بدء إصدار "جوازات سفر كورونا" قبل حلول موسم العطلات الصيفية لتسهيل الاصطياف، حسب ما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية.

وستصبح هذه الجوازات شرطًا جديدًا للسفر؛ حيث يتوجب أن يكون الراغب بالتنقل حاصلًا على اللقاح ضد مسبقًا.

وبحسب سكاي نيوز عربية قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها ستحتاج حوالي ثلاثة أشهر "لإنشاء الأساس الفني لمثل هذه الوثائق".

إلا أن منظمة الصحة العالمية رفضت هذه الجوازات، وقالت إن الغموض لا يزال يحيط بمدى فعالية اللقاحات المتوفرة حاليًّا في وقف انتشار "كوفيد-19".

وتابعت: "التطعيم التفضيلي للمسافرين يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاية إمدادات اللقاحات للفئات السكانية ذات الأولوية التي تعتبر معرضة لخطر كورونا".

وأوصت منظمة الصحة العالمية بـ"عدم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم من الامتثال للإجراءات الاحترازية المتعارف عليها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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