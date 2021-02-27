غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الجيزة، صباح غد الأحد ولمدة أربعة أيام، بكافة أنحاء المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال ضمن الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان، من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية؛ وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشار راشد إلى أنه تم تجهيز فرق تطعيم متخصصة ثابتة ومتحركة من خلال مديرية الشئون الصحية؛ والتي ستقوم بالمرور على المنازل والحضانات والميادين والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية، حيث تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة، وذلك بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.​