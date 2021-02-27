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لقاح الجرعة الواحدة "جونسون آند جونسون" يُرخّص للاستخدام الطارئ

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لقاح الجرعة الواحدة "جونسون آند جونسون" يُرخّص للاستخدام الطارئ لقاح الجرعة الواحدة "جونسون آند جونسون" يُرخّص للاستخدام الطارئ

مصراوي Masrawy

01:28 م السبت 27 فبراير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

تجتمع اليوم إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة للموافقة على لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، بحسب ما ذكره أحد كبار مستشاري البيت الأبيض، بعد أن صوتت لجنة الخبراء الاستشارية بالإجماع الجمعة على الاستخدام الطارئ للقاح لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما.

ويُعد رأي هذه اللجنة استشاريا، وقال خبراء اللجنة خلال عملية تصويت إن فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه.

ويُتوقع أن يبدأ شحن الدفعات الأولى من اللقاح في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وهذا هو اللقاح الثالث الذي يتوفر في الولايات المتحدة، بعد لقاح فايزر وموديرنا.

وبدأ بالفعل استخدام لقاح جونسون آند جونسون في جنوب أفريقيا، وهو يتكون من جرعة واحدة. كما أنّ له ميزة لوجستية أخرى، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجات العادية، ويسهل هذا عملية توزيعه الى حد كبير.

ويحذر حكام الولايات في أمريكا من التخفف السريع من قيود إجراءات السلامة بسبب الانخفاض الكبير في الإصابات والوفيات.

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