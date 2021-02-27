بتهمة الاتجار في الحشيش.. القبض على زوجين في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبمشاركة مديريتي أمن (الدقهلية - مطروح) وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة جهود مكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، زوجته، حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الجمالية (بمحافظة الدقهلية).

كما تم ضبط (كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لعقار التامول - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.