في حملات تموينية.. مصادرة أعلاف وخل ودقيق مجهول المصدر

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1219 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 8 أطنان أسماك "ماكريل" – "مقطعات دواجن"، بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود، من ضبط 6 أطنان "خل طعام" مدون عليه علامات تجارية غير مسجلة وغير صالح للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود، في ضبط 4,85 طن "دقيق فاخر – سكر حر" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية، وضبط 4,65 طن سلع غذائية "مسلى – زيت طعام"، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لاحتوائها على شوائب ولعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة، لاستيلائه على مبلغ "102,372"جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وضبط 1,9 طن "سكر تمويني" – 350 عبوة "زيت تمويني"، مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعهما وعدم صرفهما للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء، بحوزة مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 25,5 طن "أعلاف حيوانية"، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للأعلاف الحيوانية بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 8,75 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية، وضبط 139 قضية تلاعب في أسعار السجائر بإجمالي مضبوطات بلغت 132241 عبوة سجائر، أبرزها ضبط مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الشرقية وبحوزتها 6500 عبوة سجائر، قامت المذكورة بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول .

وتمكنت الجهود من ضبط "مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الشرقية" وبحوزته 2000 عبوة سجائر، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات والسجائر - بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 1920 عبوة سجائر، مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم الجمركية وبدون مستندات "مجهولة المصدر".