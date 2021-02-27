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الداخلية : ضبط موظف اختلس قيمة 10 أطنان أسمدة في كفر الشيخ

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الداخلية : ضبط موظف اختلس قيمة 10 أطنان أسمدة في كفر الشيخ الداخلية : ضبط موظف اختلس قيمة 10 أطنان أسمدة في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:39 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام عضو في إحدى جمعيات نقل البضائع بسوهاج، باختلاس كميات كبيرة من الأسمدة عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

وأثبتت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها سائق وعضو بالجمعية مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "له معلومات جنائية"، وأن المذكور قام باستغلال طبيعة عمله بالجمعية، والمتعاقدة مع أحد مصانع الأسمدة لنقل منتجات المصنع من السماد إلى الجمعيات الزراعية، وقام باستلام 50 طنا من السماد لنقلها بالسيارة ملكه لتوصيلها لإحدى الجمعيات بمحافظة كفر الشيخ، وقام باختلاس 10 أطنان منها، والاستيلاء على قيمتها لنفسه وبيعها بالأسواق دون وجه حق، ما أضر بأموال الجمعية.

كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

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