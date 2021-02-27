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مسؤول خليجي يكشف عن السبب الرئيسي في منع استقبال القادمين من دول محددة!؟

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مسؤول خليجي يكشف عن السبب الرئيسي في منع استقبال القادمين من دول محددة!؟ مسؤول خليجي يكشف عن السبب الرئيسي في منع استقبال القادمين من دول محددة!؟
جواز سفر صحي خليجي قريبًا

مسؤول خليجي يكشف عن السبب الرئيسي في منع استقبال القادمين من دول محددة!؟

أكد أحمد السعيدي وزير الصحة العماني، أن وضع الجائحة في السلطنة مؤسف ومقلق للغاية، كما كشف عن إجراء السلطنة مشاورات مع دول مجلس التعاون الشقيقة لإصدار جواز سفر خاص بفيروس كورونا.

وكشف "السعيدي" في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للجنة مواجهة الوباء، عن السبب الرئيسي الذي تسبب في إصدار قرار بمنع استقبال القادمين من عدة دول بالعالم، وهو ارتفاع الإصابات بين مواطني هذه الدول إلى أكثر من 20%؛ وهو ما أكدته تقارير المتابعة؛ لذلك تم المنع، ولحين انخفاض هذه النسبة العالية سيكون هناك قرار بالعودة إلى استقبال القادمين.

وعن جواز سفر كورونا، كشف سيف العبري مدير عام المديرية العامة لمكافحة الأمراض المعدية في المؤتمر نفسه عن مشاورات تُجرى حاليًا مع دول مجلس التعاون للاتفاق على استصدار "جواز سفر كورونا" لمنحه للحاصلين على اللقاح.

من ناحية أخرى أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أنه في المرحلة الأخيرة حاليًا من تطوير جواز السفر الرقمي لفيروس كورونا، الذي سيصبح مكونًا أساسيًّا في إعادة بناء صناعة السياحة العالمية التي حطمتها الجائحة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن جواز السفر الرقمي سيكون لركاب الطائرات والمسافرين الدوليين؛ لإثبات خلوهم من ، وكذلك لإثبات تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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