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أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت تجارية في 24 ساعة

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تَلَقّت 30 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت تجارية في 24 ساعة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 881 جولة رقابية، وسبع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ مما أسفر عن إغلاق تسع منشآت تجارية مخالفة، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وذكرت الأمانة أنها تَلَقّت 30 بلاغًا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة .

ودعت الأمانة جميع أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية؛ وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات "940"؛ للحد من انتشار هذا الوباء.

أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت تجارية في 24 ساعة

أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت تجارية في 24 ساعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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