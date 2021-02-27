غرامة قطع الشجرة تصل إلى 5 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبات قانون الري الجديد قبل إقراره بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تضمن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، والمقرر مناقشته بالجلسة العامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، عددًا من العقوبات؛ لمخالفة ما جاء به من نصوص تنظيمية.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب كل مَن يخالف حكم المادة رقم 9 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وتنص المادة ٩ على أنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وينص القانون أيضًا على أن يُعاقب كل مَن يخالف حكم المادة 63 بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ونص القانون على أن يعاقب كل مَن يخالف أي حكم من أحكام المواد أرقام (35، 51، 58، 87، 94) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ويعاقب كل مَن يخالف أي حكم من أحكام البنود أرقام (3، 2، 1) من المادة 66 والبندين أرقام (2، 1) من المادة 78، والمواد 104، 100، 86، 84، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

ويُعاقب كل مَن يخالف أي حكم من أحكام المواد: 39، والبند رقم (2) من المادة رقم 64، والمادة (88)، والبنود أرقام (1، 6، 7) من المادة 93، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

يعاقب كل مَن يخالف أي حكم من أحكام المواد: 10، 33 والبنود أرقام (2، 4، 5، 8، 9) من المادة 93 والمادة 105 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ويُعاقب كل مَن يخالف أي حكم من أحكام المواد: 10، 33 والبنود أرقام (2، 4، 5، 8، 9) من المادة 93، والمادة 105، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف حكمًا من أحكام البنود أرقام (7، 6، 4، 3، 2، 1) من المادة 70، والبند رقم (3) من المادة 78، والبند رقم (3) من المادة 93، والمواد أرقام 103، 102، 101، 97، 96، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.