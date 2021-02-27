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الإمارات: 3,434 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الإمارات: 3,434 إصابة جديدة بـ"كورونا" الإمارات: 3,434 إصابة جديدة بـ"كورونا"
مجموع حالات الشفاء 379,708 حالات

الإمارات: 3,434 إصابة جديدة بـ

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3,434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 388,594 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,213 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 2,171 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379,708 حالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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