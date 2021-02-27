فيديو.. خطأ بقيادة امرأة لسيارتها ينتهي بكارثة

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شاهد: هذا أفضل ما حدث في تلك اللحظة

بسبب خطأ في قيادة سيارتها، اقتحمت عجوز امرأة أميركية، 82 عامًا، أحد المخابز في كاليفتون بنيويورك، حين ضغطت على دواسة الوقود بدلًا من الفرامل.

وشاهد المارّة العجوز تتجه نحو المخبز، وبدلًا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود عن طريق الخطأ؛ ما تسبب بزيادة سرعتها واقتحامها للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقال توم فورد زوج صاحبة المخبز: إنه قد سمع صوت تحطم كبير في منتصف المخبز، وتوجه مسرعًا إلى مكان الصوت ليرى سيارة المرأة تشتعل.

وأضاف أنه كان متواجدًا في مكان تسجيل المدفوعات قبل حصول الحادثة وسماعه صوت الحطام؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار فورد إلى أن أفضل ما في الأمر أن جميع الناس في المخبز كانوا بعيدين عن مكان الاصطدام.