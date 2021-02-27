بعد 11 ساعة.. فتح موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا (الرابط الإليكتروني)

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

تفتح وزارة الصحة، موقعها الإلكتروني لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، بعد نحو 11 ساعة.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عاما، لتلقى اللقاح، إذ يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

وخصصت وزارة الصحة 40 مركزًا لتلقي المواطنين اللقاح بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

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