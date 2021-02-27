أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هندية - كندية" وطفولتها بالسعودية.. "كانكشا" تترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

Print
"هندية - كندية" وطفولتها بالسعودية.. "كانكشا" تترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة "هندية - كندية" وطفولتها بالسعودية.. "كانكشا" تترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
لمنافسة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الانتخابات المقبلة

تقدمت أرورا كانكشا؛ البالغة من العمر 34 عاماً؛ لترشيح نفسها لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، في شهر يناير من العام المقبل، وهي المنافسة الوحيدة حتى الآن للأمين العام الحالي.

وأعلنت "أرورا"؛ وهي تحمل الجنسيتين الهندية والكندية، وتعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقدم بالطلب للجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الجمعة، لمنافسة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الانتخابات المقبلة.

وانتقلت أرورا كانكشا في السادسة من عمرها مع أسرتها إلى ، حيث قضت طفولتها في المملكة؛ لتعود بعد ذلك إلى الهند لاستكمال تعليمها، قبل أن تنتقل إلى كندا، حيث تخرجت في جامعة يورك، قبل العمل في إحدى الشركات كمديرة تدقيق.

وأطلقت أرورا؛ حملتها الشعبية المسماة "UNOW" على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأمين العام فشل كقائد في إصلاح المؤسسة الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

"العساف": السعودية رائدة بالعمل الإنساني وقدمت علاج كورونا حتى مخالفي الإقامة

"العساف": السعودية رائدة بالعمل الإنساني وقدمت علاج كورونا حتى مخالفي الإقامة

شبكة عيون الإخبارية