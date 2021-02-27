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التشيك تعلن "طوارئ جديدة" لمواجهة تفاقم الوضع الوبائي لكورونا

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التشيك تعلن "طوارئ جديدة" لمواجهة تفاقم الوضع الوبائي لكورونا التشيك تعلن "طوارئ جديدة" لمواجهة تفاقم الوضع الوبائي لكورونا

مصراوي Masrawy

12:42 م السبت 27 فبراير 2021

براغ- (د ب أ):

أعلنت حكومة جمهورية التشيك حالة طوارئ جديدة لمدة ثلاثين يوما لمواجهة الوضع الوبائي المتفاقم في البلاد.

وتستمر حالة الطوارئ حتى يوم 28 أمارس، بحسب ما ذكره موقع إذاعة "براغ إنترناشونال".

كان مجلس النواب التشيكي رفض أمس الجمعة مقترحا لتمديد حالة الطوارئ نظرا لأنه تم الدعوة له بناء على طلب من الحكماء الإقليميين، وبالتالي فهو موضع تساؤل قانوني.

وأقر المجلس قانونا بشأن الجوائح أمس الجمعة وهو ما يعطي وزارة الصحة صلاحيات استثنائية، ولكن تقول إنها ليست كافية للتصدي لأزمة الخطيرة بشكل استثنائي.

وشددت السلطات التشيكية أمس الجمعة القيود، بعدما تسبب تفشي الفيروس في تلك الدولة الواقعة وسط أوروبا في الضغط بشدة على النظام الصحي للبلاد.

وقدرت وزارة الصحة العدد الإجمالي لحالات الوفاة بعد تأكد الإصابة بفيروس كورونا بـ19 ألفا و999 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في جمهورية التشيك وصل إلى مليون و212 ألفا و780.

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