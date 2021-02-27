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مصدر أمني سوري: مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 بانفجار لغم في ريف حماة

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مصدر أمني سوري: مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 بانفجار لغم في ريف حماة مصدر أمني سوري: مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 بانفجار لغم في ريف حماة

مصراوي Masrawy

12:41 م السبت 27 فبراير 2021

دمشق- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني سوري، السبت، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة 13 آخرين بانفجار لغم بريف حماة الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ( سانا) اليوم عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر بسيارة تقل عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة شرق سلمية بريف حماة الشرقي ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى.

بدوره، قال مصدر طبي في مدينة السلمية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن القتلى هم خمس نساء ، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب حالة بعض المصابين الحرجة.

وشهدت مناطق ريف السلمية الشمالي الشرقي المحاذية للحدود الإدارية مع محافظة الرقة خلال السنوات الماضية معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش.

وقتل العشرات من الأشخاص رجال ونساء، وهم يبحثون عن فطر الكمأة في ريفي الرقة ودير الزور خلال السنوات الماضية وتتهم السورية مسلحي داعش بالوقوف وراء قتلهم.

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