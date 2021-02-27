أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

دراسة بريطانية: جرعة واحدة من فايزر تقلل خطر العدوى بكورونا

Print
دراسة بريطانية: جرعة واحدة من فايزر تقلل خطر العدوى بكورونا دراسة بريطانية: جرعة واحدة من فايزر تقلل خطر العدوى بكورونا

مصراوي Masrawy

12:33 م السبت 27 فبراير 2021

لندن - أ ش أ:

توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع بيونتيك تقلل من عدد الإصابات غير المصحوبة بأعراض بل ويمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر انتقال العدوى.

وأشارت نتائج الدراسة - حسبما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الالكتروني، السبت - والتي توصلت إليها مستشفى أدينبروك المعنية بالأبحاث في كامبريدج إلى حماية بنسبة 75% من الإصابة بكوفيد-19.

وتشير النتائج أيضا إلى انخفاض خطر الإصابة بعدوى كوفيد بدون أعراض بمقدار أربعة أضعاف بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تناولوا التطعيم لأكثر من 12 يوما - مما يشير إلى أن الجرعة الأولى ستقلل بشكل كبير من انتشار الفيروس.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن نيك جونز متخصص في مستشفى جامعة كامبريدج الذي شارك في قيادة الدراسة، قوله "تظهر نتائجنا انخفاضا كبيرا في معدل اختبارات الفحص الإيجابية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بدون أعراض بعد تناولهم جرعة واحدة من لقاح فايزر-بيونتيك.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن المملكة المتحدة بدأت في طرح لقاحات مضادة لكورونا منذ أواخر ديسمبر 2020، وذلك بتطعيم أكثر الفئات المعرضة للخطر بجرعة من فايزر وآخرى من لقاح أكسفورد-استرازينكا.

وفي إطار دراستهم حول لقاح فايزر، حلل باحثو كامبريدج نتائج الآلاف من اختبارات كوفيد-19 التي تجرى أسبوعيا ضمن فحوصات المستشفيات لموظفي الرعاية الصحية.

وأشاد مايك ويكس أخصائي الأمراض المعدية في قسم الطب بجامعة كامبريدج والذي شارك في قيادة الدراسة، بالنتائج ووصفها بأنها "أخبار رائعة".

وقال "إن لقاح فايزر لا يوفر فقط الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بل يساعد أيضا في منع العدوى، مما يقلل من احتمالية انتقال الفيروس للآخرين".

وأضاف ويكس "ستكون هذه أخبارا سارة لأننا نبدأ في رسم خارطة طريق للخروج من الإغلاق، لكن علينا أن نتذكر أن اللقاح لا يوفر الحماية الكاملة للجميع".

ووفقا للصحيفة البريطانية، لم يراجع علماء آخرون هذه الدراسة ونتائجها بشكل مستقل بعد، ولكن نشرت على الإنترنت كمطبوعة أولية.

ونسبت "الاندبندنت" إلى علماء مستقلين، القول "إن نتائج الدراسة مشجعة للغاية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية