الإمارات تؤيد أحكام القضاء السعودي في قضية مقتل خاشقجي

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مصراوي Masrawy

أبوظبي- (د ب أ):

أيدت الإمارات بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، السبت، عن "ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية".

وأكدت الوزارة "وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة"، مشددة على "رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".

كانت الخارجية السعودية أصدرت أمس الجمعة بيانًا رفضت فيه "بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي".

وأشارت إلى أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

كان تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه ذكر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية نتج عنها مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018.