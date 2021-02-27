الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية حتى منتصف الأسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم وحتى منتصف الأسبوع يشهد استقرارا حيث يسود حالة من الدفء على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية، يكون معتدل على السواحل الشمالية نهارا.

وأضاف الخبراء إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية بنسبة 40%، على بعض المناطق وتكون على فترات مختلفة.

وأشار الخبراء إلى أن الظاهرة الأكثر تأثيرا على القاهرة والوجه البحري هي الشبورة المائية في الصباح الباكر كما تصل أيضا لشمال الصعيد.

وتابع الخبراء: "يوجد نشاط رياح بداية من يوم الاثنين على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء تمدت بعد ذلك لتشمل القاهرة وشمال الصعيد".