مصدر: اجتماع مرتقب بين النواب والحكومة لاستكمال مناقشة اشتراطات البناء الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع، عن اجتماع مرتقب لعدد من نواب البرلمان مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، لمناقشة منظومة البناء الجديدة التي تستهدف الحكومة تطبيقها خلال المرحلة القادمة.

وقال المصدر، والذي يحضر اجتماعات الحكومة بشأن اشتراطات البناء الجديدة، إنه خلال الاجتماع السابق للحكومة مع نواب البرلمان، طلب النواب الحصول على نسخة من مقترح اشتراطات البناء الجديدة وضوابطها من أجل الاطلاع عليها بشكل تفصيلي على أن يعقد اجتماع آخر في القريب.

وأوضح المصدر، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الاجتماع المرتقب، متوقعا أن يكون هذا الاجتماع خلال أيام إذا لم يحدث أي جديد بشأنه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مجموعة من نواب البرلمان منذ أسبوعين لمناقشة الاشتراطات الجديدة.

وحضر الاجتماع، عدد من الوزراء، وهيئات مكتب لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب.