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الأهالي يعانون.. طلب إحاطة إلى "الصحة" لحل أزمة نقص أنسولين الأطفال بالتأمين الصحي

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الأهالي يعانون.. طلب إحاطة إلى "الصحة" لحل أزمة نقص أنسولين الأطفال بالتأمين الصحي الأهالي يعانون.. طلب إحاطة إلى "الصحة" لحل أزمة نقص أنسولين الأطفال بالتأمين الصحي

مصراوي Masrawy

12:22 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزارة الصحة بشأن نقص بعض أنواع الأنسولين لعلاج السكر للأطفال بمستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب، خلال بيان له اليوم السبت، إلى أن أهالي هؤلاء الأطفال يعانون أشد المعاناة؛ بسبب صرف بدائل للأنسولين، وبعض هذه الأنواع غير ملائمة ولا تصلح للعلاج.

وأكد زين الدين أن مستشفيات التأمين الصحي خفَّضت أيضًا العدد الذي يتم صرفه للأهالي من 4 علب إلى علبتين فقط، قائلًا: هذه الكمية لا تكفي للعلاج.

وأوضح عضو مجلس النواب أن رد المستشفيات على الأهالي "هوّ البرتوكول كده"، مشيرًا إلى أن بروتوكول المنظمة الدولية الـ ISPADيوصي بالقياس من ٦ إلى ١٠ مرات كتحليل يومي؛ بما يعني من ١٨٠ إلى ٣٠٠ شريط شهريًّا، بواقع من ٣ علب ونصف العلبة إلى ٦ علب.

وشدد زين الدين على ضرورة عودة توفير جميع أنواع الأنسولين بالكمية المناسبة لعدد أطفال السكر التابعين للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية، مع صرف ٣ علب "شرائط قياس سكر" والرابعة مدعومة بسعر ٤٠ جنيهًا.

وطالب النائب أيضًا بضرورة توفير قياس السكر دون وخز "فريستايل ليبري"، لافتًا إلى أن المرضى حصلوا على وعد من هيئة التأمين الصحي بتوفيره وقت دخوله ، مؤكدًا أن هذا الجهاز يتم بيعه في مصر من شهر يناير ٢٠٢١.

ودعا عضو مجلس النواب إلى دخول هذا الجهاز ضمن منظومة التأمين الصحي، قائلًا: "عايزين نرحم الأطفال من ١٠ شكات قياس يوميًّا غير شكات إبر الأنسولين".

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