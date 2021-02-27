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عمّان تنفي إجازة لقاح أردني خاص بفيروس كورونا

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عمّان تنفي إجازة لقاح أردني خاص بفيروس كورونا عمّان تنفي إجازة لقاح أردني خاص بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

12:25 م السبت 27 فبراير 2021

عمّان- أ ش أ:

نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ما يتم تداوله حول اكتشاف لقاح أردني لفيروس كورونا.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردني، الدكتور نزار محمود مهيدات، السبت، إنه وحتي اليوم لم تتقدم الجهة المعلنة عن اللقاح المذكور، بوثائق أصولية لتسجيله لدى المؤسسة أو أي ملفات فنية، تمهيداً لدراستها من قبل الفنيين المختصين في المؤسسة وإجازته في حال استكمال كافة معايير ومتطلبات الَمأمونية والفعالية المعتمدة من قبل المؤسسة.

وأكد أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هي الجهة المرجعية والحصرية لإجازة اللقاحات والأدوية وإصدار الموافقات اللازمة من خلال تطبيق المعايير العالمية وأهمها نتائج الدراسات السريرية التي تثبت فعالية اللقاح، محذراً من الترويج أو الإعلان عن أي لقاح أو دواء إلا بعد تسجيله لدى المؤسسة والموافقة الأصولية من قبلها على مادة الإعلام الدوائي الخاصة به بحسب قانون الدواء والصيدلة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتحري الحقيقة والدقة والموضوعية عند تداول المعلومات ونشرها، داعيا المواطنين إلى الرجوع إلى المؤسسة لأخذ المعلومات الخاصة باللقاحات والأدوية من مصدرها الرسمي.

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مصراوي Masrawy

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