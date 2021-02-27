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إغلاق أكبر مدينة في نيوزيلندا بعد "إصابة محلية" بكورونا

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إغلاق أكبر مدينة في نيوزيلندا بعد "إصابة محلية" بكورونا إغلاق أكبر مدينة في نيوزيلندا بعد "إصابة محلية" بكورونا

مصراوي Masrawy

12:16 م السبت 27 فبراير 2021

ويلنتجون- أ ش أ:

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، السبت، فرض إغلاق لمدة أسبوع في مدينة أوكلاند، أكبر مدن البلاد، بعد اكتشاف إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ستخضع باقي أجزاء البلاد لقيود أقل صرامة.

وقالت أرديرن - خلال مؤتمر صحفي - إن قيود المستوى الثالث ستدخل حيز التنفيذ في أوكلاند اعتبارا من الساعة 6 صباح غد الأحد (بالتوقيت المحلي)، ولمدة 7 أيام، فيما ستخضع باقي البلاد لقيود المستوى الثاني التي تحد من التجمعات، بحسب ما نقلته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" النيوزيلندية.

وأوضحت أن الأماكن العامة ستغلق لمدة 7 أيام في أوكلاند، فيما يحظر على الأشخاص التجمع خارج فقاعات، كما ستلغى جميع الفعاليات الرياضية، وطلبت من سكان المدينة العودة للعمل من المنزل وألا يذهب الأطفال إلى المدرسة.

يأتي ذلك بعد اكتشاف إصابة محلية بكوفيد -19 في المدينة، غير معروفة المصدر، وتعود لشخص ذهب إلى الطبيب بعد ظهر أمس لإجراء اختبار كوفيد- 19 ثم ذهب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد ذلك، الأمر الذي وصفته أرديرن بـ"المحبط".

واجتمع مجلس الوزراء النيوزيلندي، السبت، بعد اكتشاف الحالة الجديدة، بحسب الصحيفة.

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