البرلمان العربي يرفض المساس بسيادة المملكة وقيادتها

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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع المساس بسيادة السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، مؤكدا تأييده البيان الصادر عن وزارة خارجية المملكة بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وشدد البرلمان العربي، في بيان، السبت، على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي.

فضلًا عن سياسة المملكة الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات.