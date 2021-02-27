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بـ"حشيش والأقراص مخدرة".. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج

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بـ"حشيش والأقراص مخدرة".. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج بـ"حشيش والأقراص مخدرة".. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج

مصراوي Masrawy

12:36 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة سوهاج.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام (شخصين - مقيمين بدائرة المركز – لهما معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة، سلاح أبيض، مقص، مبلغ مالي، عدد 3 هواتف محمولة)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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