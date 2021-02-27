أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. DMC
  5. DMC

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 27/2/2021

  • DMC
  • 107
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050

مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050

مساء dmc - "الصحة": التوزيع العادل للقاحات كورونا يوفر تريليونات للدول المتقدمة

مساء dmc - "الصحة": التوزيع العادل للقاحات كورونا يوفر تريليونات للدول المتقدمة

مساء dmc - شروط وضوابط للحماية من أضرار وعيوب منتجات البوتاجاز وتوفير الأمان في المنازل

مساء dmc - شروط وضوابط للحماية من أضرار وعيوب منتجات البوتاجاز وتوفير الأمان في المنازل

مساء dmc - وزير التعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة لا يزال قيد البحث

مساء dmc - وزير التعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة لا يزال قيد البحث

شبكة عيون الإخبارية