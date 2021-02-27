فنزويلا عن الضربة الأمريكية على سوريا: "عودة إلى حرب لا نهاية لها"

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مصراوي Masrawy

كراكاس- أ ش أ:

نددت وزارة خارجية فنزويلا بالهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بالعودة إلى الحرب التي لا نهاية لها.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على تويتر، السبت: "تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على الأراضي السورية، وتعرب عن تضامنها القوي مع شعب وحكومة هذه الدولة الشقيقة".

وأضافت: "تثير الحزن والأسف عودة واشنطن إلى حرب لا نهاية لها، وانسحابها من الدبلوماسية والقانون الدولي".

في وقت سابق، أعلن البنتاجون أن الغارات الأخيرة على منطقة البوكمال السورية، نفذت "استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي، ضد جماعات مسلحة تدعمها إيران في شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق".