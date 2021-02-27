في أول يوم.. وزير التعليم العالي يتفقد سير الامتحانات بجامعة عين شمس

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مصراوي Masrawy

كتب- داليا شبل:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية بجامعة عين شمس، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وانطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الاول، بداية من اليوم السبت الموافق 27 فبراير 2020 بمختلف الجامعات المصرية.

وبدأت جولة الوزير، بكلية طب الأسنان بالجامعة، وشهد الجولة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث.

كما شهدت الجولة تفقد الإجراءات الاحترازية بكلية طب الأسنان، حيث شهدت إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع استقبال الطلاب لاستئناف الدراسة وانطلاق ماراثوان امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشهدت بوابات الكلية إجراءات احترازية مشددة من كشف حراري على البوابات الخاصة بالكلية فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة.

وأجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام كامل تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - جولة تفقدية داخل حرم الجامعة، حيث أعلن رئيس جامعة عين شمس، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 من فبراير الجارى.