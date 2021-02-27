أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

في أول يوم.. وزير التعليم العالي يتفقد سير الامتحانات بجامعة عين شمس

Print
في أول يوم.. وزير التعليم العالي يتفقد سير الامتحانات بجامعة عين شمس في أول يوم.. وزير التعليم العالي يتفقد سير الامتحانات بجامعة عين شمس

مصراوي Masrawy

11:28 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب- داليا شبل:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية بجامعة عين شمس، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وانطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الاول، بداية من اليوم السبت الموافق 27 فبراير 2020 بمختلف الجامعات المصرية.

وبدأت جولة الوزير، بكلية طب الأسنان بالجامعة، وشهد الجولة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث.

كما شهدت الجولة تفقد الإجراءات الاحترازية بكلية طب الأسنان، حيث شهدت إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع استقبال الطلاب لاستئناف الدراسة وانطلاق ماراثوان امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشهدت بوابات الكلية إجراءات احترازية مشددة من كشف حراري على البوابات الخاصة بالكلية فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة.

وأجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام كامل تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - جولة تفقدية داخل حرم الجامعة، حيث أعلن رئيس جامعة عين شمس، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 من فبراير الجارى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية