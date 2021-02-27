ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة، لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12944 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 232 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط 59 قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.