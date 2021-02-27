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"أمن المنافذ": ضبط 6 قضايا تهريب.. وتنفيذ 247 حكمًا قضائيًا

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"أمن المنافذ": ضبط 6 قضايا تهريب.. وتنفيذ 247 حكمًا قضائيًا "أمن المنافذ": ضبط 6 قضايا تهريب.. وتنفيذ 247 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

11:28 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 30 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وضبط 1261 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 247 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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